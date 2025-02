Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand einer Lagerhalle

Am Mittwoch, 19. Februar 2025 gegen 03:55 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Lagerhalle an der Overlaher Straße in Brand. In der Lagerhalle befanden sich u.a. landwirtschaftliche Maschinen und Oldtimer. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Bösel, Friesoythe und Garrel gelöscht werden. Diese waren mit rund 150 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wurde nach ersten groben Schätzungen auf 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

