Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Montag, 17. Februar 2025 gegen 10:30 Uhr besprühten unbekannte einen Kassenautomaten, das Treppengeländer sowie Türen am Bahnhofsgebäude mit Farbe. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Sonntag, 16. Februar 2025, 16:00 Uhr bis Montag, 17. Februar 2025, gegen 10:00 Uhr beschädigten unbekannte vier Wahlplakat an der Oyther Straße, indem diese mit schwarzer Farbe besprüht wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 18. Februar 2025 gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 68-Jährigen aus Lohne, der mit seinem Toyota die Bakumer Straße in Lohne befuhr. Da bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,65 Promille ergab. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

