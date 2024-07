Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (799) 16-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß bei Schul-Triathlon verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr am Mittwochvormittag (24.07.2024) auf die abgesperrte Rennstrecke eines Schul-Triathlons in Nürnberg-St.Johannis und kollidierte mit einem teilnehmenden Radfahrer. Der 16-Jährige zog sich hierbei Verletzungen zu. Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10:30 Uhr fand unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke im Bereich des Süßheimwegs der Triathlon der Peter-Vischer-Schule statt. Ein unbekannter Radfahrer fuhr um die Streckenabsperrung herum und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem 16-jährigen Jugendlichen, der mit seinem Fahrrad an dem Wettbewerb teilnahm. In der Folge zog sich der Jugendliche Verletzungen am Kopf und am Arm zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Radfahrer in unbekannte Richtung. Nun ermittelt die Verkehrspolizei Nürnberg unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 65831530 zu melden.

