Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - vers. Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Dienstag, den 18. Februar 2025 17:30 Uhr bis Mittwoch, den 19. Februar 2025 07:45 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Seitenfenster einer Garage im Dr.-Lübbers-Weg in Löningen. Nach dem Ertönen der Alarmanlage flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Lastrup - versuchter Einbruchdiebstahl

Am Mittwoch, den 19.Februar 2025, versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:15 Uhr in ein leerstehendes Gebäude an der Vlämische Straße einzudringen. Eine Seiteneingangstür wies deutliche Spuren einer Gewalteinwirkung auf. Das Gebäude wurde nicht betreten. Durch die Beschädigungen an der Tür entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472-932860 entgegen.

Lastrup - Einbruchdiebstahl in Baucontainer

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025, hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 02:45 bis 03:10 Uhr die Tür zu einem Baucontainer in der Vlämische Straße auf und durchsuchten diesen. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lastrup unter 04472-932860 zu melden.

Cloppenburg - Automatenaufbruch

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025 gegen 12:15 Uhr wurde der Polizei ein aufgebrochener Zigarettenautomat im Bereich der Bahnhofstraße gemeldet. Unbekannte Täter hebelten die Tür des Automaten aufs und entwendeten augenscheinlich die darin befindlichen Verkaufsmaterialien. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471-18600) zu melden.

Löningen - Einbruchdiebstahl in Diskothek sowie Automatenaufbruch

In der Zeit von Dienstag, 18. Februar 2025 16:00 Uhr bis Mittwoch, 19. Februar 2025 07:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Diskothek in der Angelbecker Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Zudem wurde ein vor dem Gebäude befindlicher Zigarettenautomat aufgebrochen und Verkaufsartikel entwendet. Die Höhe des erlangten Diebesgutes ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter 05432/803840 bei der Polizei Löningen zu melden.

Lindern - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten sowie zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 19. Februar 2025 gegen 10:50 Uhr kam es auf der Lastruper Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 59-jähriger Mann aus Rastorf befuhr die Lastruper Straße in Fahrtrichtung Lastrup. In Höhe der Einmündung Peheimer Straße beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Linderner mit seinem Transporter. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch wurde der 59-Jährige schwer und der 43-Jährige sowie seine 49-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Lindern, leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 4500 Euro. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Garrel - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrerin

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025 gegen 13:00 Uhr kam es im Bereich der Thüler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 61- jährigen Fußgänger aus Garrel und einer 32-jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Garrel. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin und wurde leicht verletzt. Die 32-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin

Am Mittwoch, 19. Februar 2025 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Halen mit seinem Pkw die Erlenstraße in Fahrtrichtung Haupstraße. An der Kreuzung beabsichtigt dieser nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersieht er die auf dem Radweg fahrende 50-jährige Radfahrerin aus Höltinghausen. Durch den Zusammenstoß wird die 50-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell