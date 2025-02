POL-PDTR: Beschädigung eines Pkw´s auf dem Parkplatz "Am Talweiher" in Birkenfeld

Birkenfeld (ots) - In der Nacht vom 07.02.2025 auf den 08.02.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Breslauer Straße in Birkenfeld abgestellten PKW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: 06782/991-0 ...

