Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfall gesucht, Trunkenheitsfahrt, aggressiver Mann greift Personen an

Hohenlohekreis (ots)

L1045/Weißbach: Audi bremst Kraftrad aus und verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall und einer vorangegangenen Straßenverkehrsgefährdung auf der L1045 bei Weißbach am Mittwochmittag, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12:50 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Landesstraße 1045 von Niedernhall kommend in Richtung Weißbach unterwegs. Er fuhr mit niedriger Geschwindigkeit, weswegen die beiden hinter ihm Fahrenden beabsichtigten ihn, kurz vor der Abzweigung zur Landesstraße 1046, zu überholen. Als ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad den Überholvorgang startete, scherte ein zuvor hinter ihm fahrender Audi-Fahrer ebenfalls aus und überholte den 16-Jährigen, obwohl dieser den Überholvorgang noch nicht beendet hatte. Anschließend schnitt der Audi-Fahrer den Mopedfahrer scheinbar derartig, dass dieser abbremsen musste, um einen Kollision zu vermeiden. Hierauf verlor er die Kontrolle, stürzte von seinem Moped und verletzte sich leicht. Der Fahrer des silbernen Audi S4 soll kurzzeitig angehalten und ausgestiegen sein, sei dann aber weitergefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Bei dem Audi-Fahrer soll es sich um einen circa 55-jährigen Mann mit Vollbart und kurzen, dunklen, leicht grauen Haaren, gehandelt haben. Der Mann war in etwa 1,80 m groß. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Audi-Fahrer machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

L1089/Bretzfeld: Betrunken am Steuer

Mit über einem Promille im Blut war in der Nacht auf Donnerstag ein VW-Fahrer auf der Landesstraße 1089 bei Bretzfeld, unterwegs. Gegen 23:30 Uhr wurde der 23-Jährige in der Einsteinstraße in Bretzfeld einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen für eine Alkoholisierung des Mannes fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von knapp 1,1 Promille anzeigte, musste der 23-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Künzelsau: Betrunkener landet nach Körperverletzung in Polizeigewahrsam

Am Mittwochnachmittag kam es in der Würzburger Straße in Künzelsau-Nagelsberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 16:45 Uhr gerieten diese aus ungeklärten Gründen in Streit. Hierbei soll der 29 Jahre alte Tatverdächtige offenbar mit einem Taschenmesser vor einem 21 Jahre alten Mann herumgefuchtelt haben. Im Zuge der Abwehrreaktionen verletzte sich der 21-Jährige leicht an der Hand. In der Folge lief der Tatverdächtige auf den Radweg hinter dem dortigen Baumarkt und traf dort auf einen weiteren Mann. Auch mit diesem, einem 33-Jährigen, geriet der zwischenzeitlich mit einem Stock bewaffnete, aggressive Mann in Streit. Er griff, aktuellen Erkenntnissen nach, seinen Kontrahenten mit besagtem Stock an. Beide verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 29-Jährige aggressiv und unkooperativ. Er wurde aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen und muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

