LPI-NDH: Verkehrsmaßnahmen

Mühlhausen (ots) - In der Nacht von Freitag, 28.03.2025, 21:00 zu Samstag, 29.03.2025 , 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter in fünf Keller in Mühlhausen, Margaretenstr. 11/ 12 ein. Die Türen der Kellerabteile wurden gewaltsam durch Aufhebeln geöffnet bzw. knackten die Täter die Vorhängeschlösser und nahmen diese anschließend mit. Die Keller der Geschädigten ...

