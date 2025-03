Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch Goldankauf "Aureum" in Mühlhausen - Zeugenaufruf

Mühlhausen (ots)

In den Morgenstunden des 30.03.2025, gg. 04:30 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung beim Geschäftsführer vom Goldankauf, Karl - Marx- Str. 13 in Mühlhausen. Unbekannte Täter drangen über die Eingangstür in das Geschäft ein. Aus einem Verkaufsraum entwendeten die Täter mehrere Gegenstände aus Silber und Figuren aus Zinn. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei männliche Personen, dunkel bekleidet, das Gesicht teilweise maskiert. Als mögliche Fluchtrichtung wird der Hinterhof, der Karl- Marx-Str. 13 in Richtung Karl- Liebknecht-Straße angenommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern, Tel. 03601-4510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell