LPI-NDH: Moto-Cross flüchtet übers Feld - Zeugen gesucht

Bad Frankenhausen (ots) - Auf Cannabis positiv getestet wurde die 35jährige Fahrerin eines Pkw Ford am vergangenen Samstag um 13:20 Uhr in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen. Der jungen Frau, welche entsprechenden Konsum auch einräumte, wurde in der Folge durch einen Arzt Blut abgenommen. Sollte sich der Verdacht innerhalb der Laboranalyse des Blutes bestätigen, so drohen der Frau ein Bußgeldverfahren sowie die Information der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde. ...

