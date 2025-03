Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überholmanöver mit Folgen

Harztor (ots)

In der Landgemeinde kontrollierte ein Streifen-Team des Nordhäuser Inspektionsdienstes am Freitagabend den Fahrer eines Pkw Ford. Grund der Anhaltung war in diesem Fall ein auffälliges Überholmanöver. Nachdem der Fahrer in der Goethestraße anhielt und aus seinem Pkw stieg, hatte dieser augenscheinlich mit seinem Gleichgewicht zu kämpfen. Der Atemalkoholtest ergab um 21:30 Uhr einen Wert von 2, 24 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des 32jährigen sichergestellt.

