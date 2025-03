Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Imbiss

Harztor (ots)

In der Zeit vom 04.03.2025 bis 28.03.2025 brachen unbekannte Täter in einen Imbiss in der Vater-Jahn-Straße in Niedersachswerfen ein und entwendeten aus diesem Einrichtungsgegenstände und Lebensmittel im Wert von geschätzt 1.000 EUR. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Der Betreiber des Imbisses erklärt, dass dieser seit einiger Zeit krankheitsbedingt geschlossen sei. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte am Abend die offenstehende Tür.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell