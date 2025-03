Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Cannabisplantage aufgefunden - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine Cannabisplantage, die im Stadtgebiet von Nordhausen durch Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei aufgefunden wurde. Zwei Tatverdächtige sind am Donnerstag vorläufig festgenommen worden.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6000516

Am Freitag wurden die zwei Tatverdächtigen am Amtsgericht Nordhausen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Männer kommen in eine Justizvollzugsanstalt.

