Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetall aus Firmengebäude gestohlen

Leinefelde (ots)

Am Donnerstagabend entwendeten bislang unbekannte Täter Buntmetall im Wert von mehreren zehntausend Euro von einem Firmengelände in Leinefelde. Im Zeitraum von kurz nach 20 Uhr bis etwa 23.30 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände im Gewerbepark Süd. Die Einbrecher gelangten gewaltsam in eine Lagerhalle, aus der sie das Beutegut entwendeten. Die Täter ergriffen schließlich mit ihrer Beute in einem Fahrzeug die Flucht. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren. Wer kann Hinweise geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit oder bereits im Vorfeld im Bereich des Firmengeländes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0080250

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell