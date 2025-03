LPI-NDH: Wichtige Information: Hinweis zur Telefoneinwahl der Polizeiinspektion Kyffhäuser

Ammern (ots) - Durch unbekannte Täter wurde Am Langen Rasen ein Container in der Zeit von Samstag 14.00 Uhr bis Donnerstag 17.55 Uhr gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Inneren des Lagers wurden anschließend mehrere Kartons mit Softeispulver im Wert von etwa eintausend Euro entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung mit dem Beutegut. Durch ...

