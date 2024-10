Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Graben gelandet

Kaltennordheim (ots)

Ein 19-jähriger Transporter-Fahrer kam Donnerstagabend in einer Linkskurve von der Bundesstraße zwischen Kaltennordheim und Fischbach ab. Er fuhr in den Straßengraben, wo das Auto umkippte und letztendlich auf der Seite liegenblieb. Der Fahrzeugführer zog sich zum Glück keine Verletzungen zu. Der Verkehr konnte, bis der Abschleppdienst den Transporter geborgen hatte, an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

