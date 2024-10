Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß Fahrrad-Pkw

Dillstädt (ots)

Ein 12-jähriger Fahrradfahrer wollte Donnerstagnachmittag vom Bordstein auf die Straße "An der Weinleite" in Dillstädt auffahren. Dabei übersah er einen bereits dort fahrenden bevorrechtigten Autofahrer. Beide Verkehrsteilnehmer leiteten eine Vollbremsung ein. Das Kind konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem bereits zum Stillstand gekommenen Pkw nicht mehr verhindern und stieß frontal gegen das Fahrzeug. Dabei verletzte sich der Junge leicht. Am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

