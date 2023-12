POL-OG: Lahr - Unfall an Kreuzung, Zeugen gesucht

Ohlsbach (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße. Eine 47-Jährige soll mit ihrem Mazda über einen abgesenkten Bordstein auf die Dorfstraße aufgefahren und in der Folge mit einer aus der Weißenbach Straße kommenden, Mofa-Fahrerin kollidiert sein. Die Frau stürzte und wurde schwerverletzt ins Klinikum verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe ...

mehr