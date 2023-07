POL-LIP: Bad Salzuflen. Gartenmöbel aus Ausstellungsgelände eines Möbelhauses gestohlen.

Lippe (ots) - Ein 17-jähriger Bad Pyrmonter scheiterte am frühen Dienstagmorgen (19.07.2023) beim Versuch, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Bewohner des Hauses alarmierten gegen 02:40 Uhr die Polizei in die Brückenstraße. Der stark alkoholisierte Jugendliche wurde mit dem Arm im auf Kipp stehenden Küchenfenster feststeckend angetroffen und konnte sich nicht eigenständig befreien. Nach seiner Befreiung ...

