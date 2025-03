LPI-NDH: E-Fahrzeug-Ladekabel im Keller aufgefunden - Wer kann hierzu Angaben machen?

Nordhausen (ots) - Unbekannte betraten widerrechtlich in der zurückliegenden Nacht eine Baustelle in dem Bereich der Bahnhofstraße/Uferstraße. Hier brachten sie an zwei Baucontainern in der Größe von etwa 3 m mal 1,5 m Schriften an. Die Täter bekundeten mit den Graffiti ihre Zugehörigkeit zu einem örtlichen Fußballverein. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen nahmen eine entsprechende Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen ...

mehr