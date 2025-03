LPI-NDH: Aufgefahren

Kyffhäuserkreis (ots) - Wie bereits am 18. Januar 2024 mitgeteilt wurde, wird zum 1. April 2025 die Telefonanlage der Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen umgestellt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5694645 Ab Dienstag wir eine Einwahl über die örtliche Vorwahl (03632) nicht mehr möglich sein! Die Polizeidienststelle in Sondershausen ist ...

mehr