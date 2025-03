Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Kellereinbrüche in der Margaretenstraße verunsichern Anwohner

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Freitag, 28.03.2025, 21:00 zu Samstag, 29.03.2025 , 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter in fünf Keller in Mühlhausen, Margaretenstr. 11/ 12 ein. Die Türen der Kellerabteile wurden gewaltsam durch Aufhebeln geöffnet bzw. knackten die Täter die Vorhängeschlösser und nahmen diese anschließend mit. Die Keller der Geschädigten wurden durchfühlt. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde aus einem Keller eine Bohrmaschine der Marke Bosch entwendet. Bei den betroffenen Geschädigten handelt es sich teilweise um ältere Anwohner, welche durch die Tat verängstigt sind. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern, Tel. 03601-4510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell