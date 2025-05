Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Scheunenbrand

Heilbronn (ots)

Gundelsheim-Bachenau: Scheunenbrand verursacht hohen Sachschaden

Am Montagmittag, gegen 12 Uhr, geriet in Gundelsheim-Bachenau eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand. In dem Gebäude in der Pfarrstraße befanden sich mehrere landwirtschaftliche Maschinen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, sodass ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Polizeiposten Gundelsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

