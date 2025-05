Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle mit Verletzten, Geschwindigkeitskontrollen und betrunken Unfall verursacht

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Unfall bei Neuenstadt am Kocher zu. Der 20-Jährige befuhr mit seiner KTM gegen 17:35 Uhr die Kreisstraße 2007 von Neuenstadt kommend in Richtung Cleversulzbach, als er, aus bisher unbekannter Ursache, die Kontrolle über seine Maschine verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem Randstein und stürzte auf den asphaltierten Gehweg. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro.

Ellhofen: Unfall nach Wendemanöver

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Ellhofen. Gegen 7:45 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße 39 von Weinsberg kommend in Richtung Ellhofen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford die B39 in entgegengesetzter Richtung. Der junge Mann entschied sich im Bereich einer Nothaltebucht ein Wendemanöver einzuleiten und übersah hierbei vermutlich den herannahenden Polo. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sowohl der VW, als auch der Ford waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wüstenrot: Temposünder bei Geschwindigkeitskontrolle gestoppt Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Weinsberg führten am Montagvormittag bei Wüstenrot Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr positionierten sie sich mit einem Lasermessgerät an der Bundesstraße 39, auf Höhe der Einmündung zum Klostersträßle. Im Rahmen der Kontrolle wurde die gefahrene Geschwindigkeit von 200 Fahrzeugen überprüft. Bei erlaubten 70 km/h waren 13 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Zwei von ihnen erwartet nun ein Fahrverbot. Der Tagesschnellste wurde mit 131 km/h auf dem Tacho gemessen.

A81/Widdern: Betrunken mit Sattelzug kollidiert

Über 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am frühen Mittwochmorgen nach einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Widdern an. Kurz nach Mitternacht war ein 59-Jähriger mit seinem VW Polo zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl auf der rechten Spur der Autobahn unterwegs. Als er zum Überholen eines Sattelzugs ansetzte, kollidierte er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit dem linken hinteren Eck des Sattelaufliegers. Nach dem Zusammenstoß wurde der Polo abgewiesen, geriet ins Schlingern, stieß mehrfach mit der Mittelschutzplanke zusammen und kam abschließend auf der linken Spur zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die entstandenen Schäden werden auf circa 5.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des VW-Fahrers wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von über 1,5 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der nicht mehr fahrbereite Polo musste abgeschleppt werden.

