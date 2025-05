Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Rollerfahrer bei Unfall verletzt und Verkehrskontrollen

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau-Gaisbach: Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Nichts, als einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro und rote Lackspuren hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag an einem in Gaisbach geparkten Mercedes. Die C-Klasse stand zwischen 5:10 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Herstellers für Befestigungs- und Montagetechnik in der Dieselstraße. In diesem Zeitraum streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Mercedes an der Fahrertür und am Außenspiegel. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Künzelsau: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Langenburger Straße in Künzelsau wurde am Dienstagmorgen ein 16-Jähriger verletzt. Die 34-jährige Lenkerin eines VWs fuhr gegen 7 Uhr auf der Amrichshäuser Straße und wollte über die Kreuzung Langenburger Straße/ Amrichshäuser Straße in die Mozartstraße einbiegen. An der Kreuzung übersah sie vermutlich den auf der Langenburger Straße mit seinem Motorroller herannahenden Jugendlichen, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 16-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandenen Schäden beziffert die Polizei ersten Schätzungen nach mit rund 8.000 Euro.

Öhringen: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Dienstag führte das Polizeirevier Öhringen im Stadtgebiet zahlreiche Verkehrskontrollen durch. 20 Autofahrer mussten sich dabei wegen der Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer verantworten, neun weitere waren nicht angeschnallt. Ein Verkehrsteilnehmer nahm unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teil, ein weiterer war zu schnell unterwegs. Zwei Personen führten Fahrzeuge, obwohl sie nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis waren. Zudem müssen sich zwei Fahrer von Leichtkrafträdern dafür verantworten, dass sie mit ihren 125ern auf dem Gehweg anstatt auf der Straße fuhren. Außerdem wurde ein Fahrzeug kontrolliert bei dem die Betriebserlaubnis erloschen war.

