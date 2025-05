POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn und tote Tiere in Wasserfass gefunden

Polizeipräsidium Heilbronn

A81/Ilsfeld: 151 Autofahrer zu schnell unterwegs

Am Montag führten Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg an der Autobahn 81 Geschwindigkeitsmessungen durch. Zwischen 9:15 Uhr und 14 Uhr positionierten sie sich mit dem Lasermessgerät zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim und überprüften die gefahrene Geschwindigkeit von 7828 Fahrzeugen, welche in Richtung Stuttgart unterwegs waren. 130 von ihnen waren mit mehr als 20 km/h zu viel auf dem Tacho unterwegs. Weitere 20 Autofahrer fuhren mit 21 km/h bis 40 km/h zu schnell über die Autobahn. Der Tagesschnellste wurde bei erlaubten 120 km/h mit 166 km/h gemessen.

Heilbronn-Böckingen: Tote Tiere in Regentonne gefunden - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen wurden auf dem Gelände einer Schule in der Pfaffenhofener Straße in Böckingen mehrere verendete Tiere in einer Regentonne aufgefunden. Bisher kann noch nicht gesagt werden, um welche Gattung es sich bei den Kadavern handelt und ob die Tiere bereits tot waren als sie in die mit Wasser gefüllte Tonne gesteckt wurden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Talheim: Polizeihubschrauber nach Einbruch im Einsatz

Nach einem Einbruch am Dienstagmorgen in Talheim wurde auch mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern gefahndet. Gegen 10:45 Uhr meldeten Zeugen Einbrecher in einem Haus in der Haigernstraße. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten flüchteten die Einbrecher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand floh einer der Täter mit einem schwarzen Mercedes. Vermutlich drei weitere, unbekannte Personen sollen zu Fuß in Richtung Schloss geflüchtet sein. Die umgehend eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers führte bisher nicht zur Ergreifung der Täter. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen rund um die Haigernstraße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

