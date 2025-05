Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch

Main-Tauber-Kreis (ots)

Creglingen: Einbruch in Supermarkt-Lager

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam in das Außenlager eine Supermarkts in Creglingen ein. Der oder die Täter entwendeten größere Mengen an Getränken von dem Gelände in der Bad Mergentheimer Straße. Zudem wurde versucht in das Innere des Gebäudes einzudringen. Während der Wert des Diebesgutes nur kanpp über 100 Euro beträgt, liegt die Höhe des verursachten Sachschadens im vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell