Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle mit Verletzten, Betrunken Unfall verursacht, Bedrohung mit Schreckschusswaffe, Körperverletzung, Betrüger unterwegs

Heilbronn (ots)

Oedheim: Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Fahrrad und Motorrad

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagvormittag bei Oedheim. Gegen 11:30 Uhr war ein 38-Jähriger mit seiner Ducati auf der Kreisstraße 2001 in Richtung Oedheim unterwegs, als auf Höhe der Einmündung in die Kapellenäcker ein 88-jähriger Fahrradfahrer die Straße kreuzte. Der Senior übersah beim Einfahren vom Feldweg auf die Kreisstraße vermutlich den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, welcher trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Radler nicht verhindern konnte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Rahmen des Fahrrads sowie die Gabel mit dem Vorderrad vom Rest des Fahrrads abgetrennt und der 88-Jährige stürzte in den angrenzenden Acker. Der Motorradfahrer konnte die Wirkung der Kollision abfangen und einen Sturz verhindern. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz schwere, der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Zweiräder waren nicht mehr fahrbereit.

Neckarsulm: Betrunken Unfall verursacht

Über 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest einer 37-Jährigen nach einem Unfall bei Neckarsulm am Samstagabend an. Kurz vor 20 Uhr war die Frau mit ihrem Kia auf der Bundesstraße 27 von Heilbronn kommend in Richtung Neckarsulm unterwegs, als sie, vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden Audi eines 61-Jährigen zusammenstieß. Der Audi schleuderte im Anschluss über die Gegenfahrbahn in die dortige Schutzplanke. Zwei folgende Verkehrsteilnehmer konnten einen Zusammenstoß gerade noch durch Ausweichmanöver verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen und der Leitplanke werden allerdings auf circa 50.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung der Kia-Fahrerin fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,5 Promille anzeigte, musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Für die Zeit der Fahrzeugbergung und der Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße 27, zwischen der ARAL-Tankstelle Neckarsulm und der Anschlussstelle Neckarsulm in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Ellhofen: Unfall mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden

Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 47.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Ellhofen. Gegen 18:10 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem BMW auf der Bundesstraße 39 zwischen Weinsberg und Ellhofen unterwegs und bog, trotz Rot zeigender Ampel, nach links ab. Hierbei kollidierte sei mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 26-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden die BMW-Fahrerin, ihre beiden mitfahrenden Kinder, die Mercedes-Fahrerin sowie deren 28-jähriger Beifahrer leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Leingarten: Betrunken ohne Führerschein unterwegs und Widerstand geleistet

Am frühen Sonntagmorgen leistete ein 21-Jähriger bei einer Fahrzeugkontrolle in Leingarten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 2:30 Uhr war der junge Mann mit seinem BMW in der Siemensstraße unterwegs und sollte einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle rollte der BMW, vermutlich, weil der 21-Jährige die Feststellbremse falsch bediente, auf einen an der Fahrbahn geparkten Opel und beschädigte diesen leicht. Im weiteren Verlauf der Kontrollmaßnahmen stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs war. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Während der polizeilichen Maßnahmen griff der 21-Jährige die Polizisten an und verletzte einen von ihnen leicht. Er muss nun mit mehreren Anzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis, rechnen.

Heilbronn-Böckingen: Mit Schreckschusswaffe bedroht

Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr in Heilbronn-Böckingen zu einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage. In der August-Mogler-Straße soll ein 37-Jähriger an der Tür eines Nachbarn geklopft und diesem nach dem Öffnen wortlos eine Schreckschusswaffe an den Kopf gehalten haben. Der 46-jährige Bewohner schloss sofort die Tür und alarmierte die Polizei. Das Mehrfamilienhaus wurde durch mehrere Streifen umstellt. Kurz darauf kam der Tatverdächtige aus dem Gebäude und wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Die Schusswaffe wurde beschlagnahmt. Nach ärztlicher Untersuchung wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Heilbronn-Biberach: Übermüdung führt zu Frontalzusammenstoß - zwei Verletzte

Am Freitagnachmittag gegen 14:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 9560 bei Heilbronn-Biberach ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 21-Jähriger war mit einem Iveco-Transporter in Fahrtrichtung Biberach unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Müdigkeit in den Gegenverkehr geriet. Eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin konnte noch rechtzeitig ausweichen, der nachfolgende Hyundai i20 einer 36-Jährigen wurde jedoch frontal erfasst. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Heilbronn: Brutale Attacke vor Diskothek - Mann bewusstlos getreten

In der Nacht auf Sonntag gegen 02:15 Uhr kam es vor einer Diskothek in der Hafenstraße in Heilbronn zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach einem Streit soll ein 29-Jähriger einem gleichaltrigen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend soll der Tatverdächtige dem am Boden liegenden Mann mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Das Opfer habe hierdurch für mehrere Minuten das Bewusstsein verloren und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige soll zu Fuß in Richtung Theresienwiese geflüchtet sein. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Zwei Männer nach handfester Auseinandersetzung verletzt

Am Samstagmittag zwischen 13:30 Uhr und 13:43 Uhr kam es in der Lixstraße in Heilbronn zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 32-Jähriger soll das Zimmer eines 30-jährigen Mitbewohners betreten und anschließend auf ihn eingeschlagen haben. Vor dem Haus soll sich der Streit fortgesetzt und sich die beiden Kontrahenten gegenseitig verletzten haben. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde durch einen der Beteiligten vermutlich auch ein Messer eingesetzt. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden sie noch am selben Tag wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Heilbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Heilbronn: Streifenwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Pkw- eine Person verletzt

Am Sonntagabend kam es in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Charlottenstraße, Einmündung Sontheimer Landwehr. Eine 23-jährige Polizeibeamtin fuhr gegen 17:45 Uhr mit Sonder- und Wegerechten auf der Charlottenstraße zu einem Einbruchsalarm, als es zur Kollision mit dem Daimler eines 33-jährigen Mannes kam, der von der Sontheimer Landwehr einbiegen wollte. Laut ersten Ermittlungen hatte die Lichtzeichenanlage für den 33-Jährigen Grün gezeigt, er bremste jedoch als er einen herannahenden Streifenwagen mit Blaulicht erkannte. Nachdem er diesen passieren ließ, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und hatte hierbei vermutlich das nachfolgende Polizeifahrzeug übersehen. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Pkws, in deren Folge sich der 33-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Die beiden Fahrzeuginsassen des Streifenwagens blieben unverletzt. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Daimler konnte noch bis zur nahegelegenen Wohnadresse gefahren werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Oedheim: Betrüger erbeuten Goldmünzen - Zeugen gesucht

Am vergangenen Mittwoch wurde eine Oedheimerin Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Die Frau erhielt gegen 16 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin aus Heilbronn, die ihr mitteilte, ihre Tochter habe in Pforzheim einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine hohe Kaution zahlen, um eine Haft zu vermeiden. Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin dazu gebracht, Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten Mann zu übergeben. Die Übergabe erfolgte in der Heinrich-Fries-Straße. Der Abholer soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und habe gebräunte Haut und dunkle Haare gehabt. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 07131 104 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn zu melden.

