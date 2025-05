Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sexueller Übergriff auf Radweg, Schlägerei inmitten der Hauptstraße, Körperverletzung auf Frühlingsmarkt, Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß, Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Hohenlohekreis (ots)

Jagsthausen / Berlichingen: Sexueller Übergriff auf Radweg - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend wurde eine junge Frau bei Schöntal von einem bisher Unbekannten sexuell genötigt. Die 18-Jährige joggte gegen 21 Uhr auf dem Radweg von Jagsthausen nach Berlichingen, als ihr ein augenscheinlich Jugendlicher mit einem E-Scooter entgegen, welcher mehrmals das Gespräch mit ihr suchte. Letztlich ließ sich die Joggerin dazu überreden auf dem E-Scooter mitzufahren. Auf Höhe des örtlichen Steinbruchs stieg die junge Frau von dem Gefährt ab und verabschiedet sich. Hiernach fragte sie der Täter offenbar, ob sie den Geschlechtsverkehr mit ihm vollziehen wolle, was sie verneinte. Im Anschluss soll der junge Mann die 18-Jährige zu Boden gedrückt und sie unsittlich im bekleideten Intimbereich berührt haben. Der jungen Frau gelang es durch Gegenwehr sich loszureißen und aufzustehen, worauf der Täter mit dem E-Scooter flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,60 Meter groß - Eher schlank - Dunkelblondes Haar - Blaue Augen

Hinweise zu der Tat oder dem Täter werden vom Kriminalkommissariat Künzelsau unter der Telefonnummer 07944 9400 entgegengenommen.

Künzelsau: Schlägerei in der Hauptstraße

Am Samstag kam es in Künzelsau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Ein 54- und ein 30-Jähriger sangen gegen 18:40 Uhr im Bereich der Hauptstraße Lieder, deren Inhalt zwei anderen Männern offensichtlich missfiel. Dies brachten sie zunächst verbal zum Ausdruck. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Schlägerei unter den vier Beteiligten, wobei alle oberflächliche Verletzungen erlitten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass alle an der Auseinandersetzung beteiligten Personen stark alkoholisiert waren und Atemalkoholwerte zwischen 1,4 und über 4 Promille aufwiesen.

Pfedelbach: Auseinandersetzung auf Frühlingsmarkt

Auf dem Frühlingsmarkt in Pfedelbach kam es am Samstagabend, gegen 19 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei richtete einer der Tatverdächtigen, ein 18-Jähriger, nach aktuellen Erkenntnissen eine Soft-Air-Pistole auf eine ebenfalls 18-jährige Beteiligte. Als ein 36-jähriger zwischen die Parteien gehen wollte kam es offenbar zunächst zu einem Gerangel zwischen ihm und dem 18-Jährigen. Hiernach habe der 18-jährige Verdächtige seinen Kontrahenten, als dieser sich bückte, mutmaßlich gegen den Kopf getreten, woraufhin dieser zu Boden ging. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber zügig, im Rahmen der Fahndung, vorläufig festgenommen werden. Die Soft-Air-Pistole, eine sogenannte Anscheinswaffe, wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann auf freien Fuß entlassen.

L1035/Pfedelbach: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag bei Pfedelbach. Gegen 12:50 Uhr war eine 70-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Landesstraße 1035, von Öhringen kommend in Fahrtrichtung Windischenbach, unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zum Feldweg Scherersgrund kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache leicht nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Opel eines 65-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Hyundai-Fahrerin schwerere Verletzungen zu. Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Künzelsau: Mädchen attackieren Polizeibeamte

Nachdem zwei Mädchen im Alter von 13 und 16 Jahren am vergangenen Samstag von einer Wohngruppe in Mulfingen als abgängig gemeldet wurden, konnten diese gegen 19:15 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Ernst-Schmid-Straße angetroffen werden. Im Zuge der Rückführung zur Wohngruppe zeigten sich die beiden Mädchen nicht kooperativ. Die 16-Jährige soll während der polizeilichen Maßnahmen einem Beamten mit ihrem Unterarm gegen den Hinterkopf geschlagen haben. Beide Mädchen mussten im Anschluss fixiert werden, da sie massiv körperlich Widerstand leisteten. Die Jüngere soll zudem versucht haben denselben Polizeibeamten mittels Tritt an den Kopf zu schädigen. Eine Beamtin musste ein Hindernis auf dem Schulgelände überwinden, um an die Mädchen herantreten zu können. Hierbei verletzte sie sich leicht. Beide Mädchen wurden aufgrund ihrer Alkoholisierung zunächst in eine Kinderklinik und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten rechnen.

