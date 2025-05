Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Wohnmobil ausgebrannt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Grünsfeld: Wohmmobil fängt Feuer

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am vergangenen Freitag, gegen 14:15 Uhr, ein in der Schliesierstraße in Grünsfeld geparktes Wohnmobil in Brand. Am Wohmobil der Marke "Hymer" entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Das Feuer konnte gelöscht werden, ehe es auf andere Gegenstände übergreifen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell