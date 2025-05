Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tatverdächtiger nach Bedrohung mit Messer festgenommen und in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnte bereits am Tag nach zwei begangenen räuberischen Diebstählen ein Tatverdächtiger identifiziert werden, der am Montag, 05. Mai 2025, im Stadtgebiet Heilbronn mehrere Personen mit einem Messer bedroht haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6027148).

Am Dienstagabend nahmen Einsatzkräfte des Polizeireviers Neckarsulm gemeinsam mit Beamten der Polizeihundeführerstaffel Offenau den 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest, nachdem dieser zuvor eine Sachbeschädigung begangen hatte.

Dem Mann werden neben zwei räuberischen Diebstählen weitere Straftaten im Bereich Heilbronn und in Bayern zur Last gelegt.

Am Mittwoch wurde er einem Richter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen besonders schweren und schweren räuberischen Diebstahls erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

