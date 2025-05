Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mann bedroht Personen mit Messer, Einbrüche, Unfall mit Straßenbahn, Baumaschinen und Traktorteile gestohlen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann bedroht Personen mit Messer - Zeugen gesucht Am Montag bedrohte ein Unbekannter an verschiedenen Örtlichkeiten mehrere Personen mit einem Messer. Gegen 12:20 Uhr wurde der Mann das erste Mal in einem Einkaufszentrum in der Fleiner Straße auffällig. Er begab sich zunächst in eine Umkleidekabine und tauschte seine getragene Kleidung gegen neue Kleidung aus. Bevor er das Geschäft verlassen konnte, wurde er vom Ladendetektiv angesprochen und in das Büro gebeten. Dieser Aufforderung folgte er zunächst, flüchtete allerdings kurz darauf aus dem Raum. Der Detektiv folgte dem Flüchtigen, brach allerdings die Verfolgung ab, nachdem der Unbekannte ein Messer zog und ihn bedrohte. Trotz Personenbeschreibung und umgehend eingeleiteter Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Kurz vor 16 Uhr entwendete vermutlich derselbe Täter einen Energydrink in einem Discounter in der Gerberstraße. Hier bedrohte er, nach dem Verlassen des Gebäudes, den ihm folgenden Filialleiter verbal und stieg, ohne ihm zu drohen, in den Pkw eines Zeugen ein. Dieser Pkw konnte im Rahmen der folgenden Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Der Fahrer gab an, den Gesuchten im Bereich Lothorstraße/Sülmerstraße abgesetzt zu haben. Dort konnte er allerdings nicht mehr angetroffen werden. Allerdings wurde nur wenig später eine psychisch auffällige Person in einer Fast-Food-Filiale in der Sülmerstraße gemeldet, welche eine junge Frau belästigt haben soll. Auch hier passte die Personenbeschreibung auf den zuvor bereits zwei Mal auffällig gewordenen Mann. Auch nach dieser Meldung wurde mit starken Kräften nach dem Unbekannten gefahndet. Er konnte allerdings nicht aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf des Abends gingen noch zwei weitere Meldungen bei der Polizei ein. Die jeweils mitgeteilten Personenbeschreibungen lassen vermuten, dass es sich bei der beschriebenen Person ebenfalls um den Gesuchten handelte. Zunächst soll er mit offen geführtem Messer im Bahnhof unterwegs gewesen sein. Außerdem wurde die mutmaßliche Bedrohung einer Frau mit einem Messer am Neckarturm, mit großem Zeitverzug, der Polizei gemeldet. Da der Tatverdächtige, trotz aller durch die Polizei eingeleiteten Maßnahmen, bisher nicht angetroffen werden konnte, werden weitere Zeugen gesucht. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 20 Jahre alt - Heller Teint - Trug eine weiße Hose und ein weißes Oberteil - Trug eine schwarze Weste der Marke "North Face" und eine Basecap - Außerdem eine Brille mit orangenen Brillengläsern Wer kann Angaben zu dem Mann und seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen am Wochenende einen Baucontainer in Heilbronn auf. Zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und 8 Uhr am Montagmorgen öffneten der oder die Täter gewaltsam das Schloss des in der Wollhausstraße abgestellten Containers und stahlen Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Restaurant gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zu einem Restaurant in Heilbronn. Zwischen 19 Uhr am Sonntagabend, und 10 Uhr am folgenden Morgen, gelangten der oder die Täter über ein Fenster in das Gebäude in der Cäcilienstraße. Anschließend wurden eine Tür sowie ein Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Hardthausen/Schöntal: GPS-Gerät und Bedienterminal von Landmaschinen gestohlen - Wer hat etwas gesehen? In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte das GPS-Gerät eines Traktors in Hardthausen. Zwischen Sonntagabend, 20:30 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam das Tor einer Maschinenhallte an der Kreisstraße 2012 und bauten das technische Gerät an dem dort geparkten Traktor ab. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Auch in Schöntal-Berlichingen, im Hohenlohekreis, schlugen Diebe zu und entwendeten am Wochenende das Bedienterminal aus einem Traktor, welcher auf dem Gehöft "Neuhof" abgestellt war. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Unfall mit Straßenbahn

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Montagnachmittag in Heilbronn entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Gegen 14:20 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Audi aus einer Grundstücksausfahrt in die Hans-Rießer-Straße ein und übersah hierbei vermutlich die heranfahrende Straßenbahn. Trotz einer durch den Triebwagenfahrer eingeleiteten Vollbremsung kollidierte die Bahn mit dem Pkw. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude gesucht Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in Heilbronn. Zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr, betraten der oder die Täter das Gebäude in der Kaiserstraße und versuchten eine Türe im 1. Obergeschoss aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Im 2. Obergeschoss konnte die Türe zu einer Sprachschule gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten betreten werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Schule - Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Schulgebäude in Sontheim eingebrochen sind. Zwischen 16 Uhr am Sonntag, und 6:45 Uhr am Montag, gelangten der oder die Einbrecher auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude in der Max-von-Laue-Straße und durchwühlten im Anschluss die privaten Fächer der Lehrkräfte im Lehrerzimmer. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell