POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mann von Jugendlichen verletzt, Gartenhütte in Brand, Unfallfluchten, Einbrüche, Motorradfahrer bei Unfall verletzt und Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Heilbronn-Böckingen: Mann von mehreren Jugendlichen verletzt Am Freitagabend wurde in Böckingen ein Mann von mehreren unbekannten Jugendlichen verletzt. Gegen 21:50 Uhr konnten der 23-Jährige und eine 43-jährige Zeugin fünf Jugendliche dabei beobachten, wie diese im Böckinger-Wasen-Weg versuchten, sich unberechtigt Zutritt zu einem Gartengrundstück zu verschaffen. Als er die Unbekannten ansprach, wurden diese zunächst frech und sollen im Anschluss auf den 23-Jährigen losgegangen sein. Der Mann wurde durch Tritte und Schläge verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Jugendlichen flüchteten, nachdem die 43-Jährige die Polizei informiert hatte. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Eppingen: Unfall gebaut und abgehauen

Ein 22-Jähriger verunfallte am Samstagmorgen mit seinem Opel bei Eppingen, meldete den Verkehrsunfall aber nicht der Polizei. Der Mann fuhr in den frühen Morgenstunden auf der Landesstraße 552, als er in einer engen Kurve kurz vor der Einmündung auf die B293 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Corsa überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach im Acker liegen. Zeugen bemerkten das auf dem Dach liegende Fahrzeug und verständigten die Polizei. Der Fahrer hatte sich da aber bereits aus dem Staub gemacht. Er wurde von der Polizei am nächsten Morgen unverletzt an seiner Anschrift angetroffen und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit rund 550 Euro beziffert. Heilbronn-Sontheim: Gartenhütte in Brand

Auf einem Gartengrundstück in Heilbronn Sontheim brannte am Sonntag eine Gartenhütte. Zeugen hatten gegen 4 Uhr am Morgen Feuerwehr und Polizei informiert, die sich sogleich auf den Weg zu dem Grundstück auf den Feldern hinter dem Sontheimer Friedhof machten. Die an einem Hang stehende Gartenhütte stand in Vollbrand. Die Hütte konnte schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden daran beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro. Vermutlich war ein nicht sachgemäß gelöschter Grill ursächlich für die Entstehung des Brandes.

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Bei einem Unfall auf der Heilbronner Kolpingstraße wurde am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt. Ein 78-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr in seinem Mini auf der Kolpingstraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Friedrich-Dürr-Straße wollte er nach links abbiegen, übersah aber wohl den entgegenkommenden 21-Jährigen auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer zunächst über die Motorhaube des Minis geschleudert wurde und schließlich am Fahrbahnrand liegen blieb. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 6.000 Euro.

B293/ Schwaigern: Lkw-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer Mit riskanten Überholmanövern gefährdete ein Lkw-Fahrer am Samstagabend mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B293 bei Schwaigern. Der Lenker des Lasters fuhr gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße von Eppingen in Richtung Heilbronn. Dabei fuhr er einem VW Golf zunächst so dicht auf, dass dessen Fahrer das Kennzeichen des Lasters nicht mehr erkennen konnte und setzte dann trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Der Golf Fahrer musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden, seine Geschwindigkeit stark verringern um dem Laster das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Dasselbe Spiel wiederholte sich kurz darauf erneut, als der Lkw-Fahrer einem BMW X1 sehr dicht auffuhr und diesen dann trotz Gegenverkehrs überholte. Der BMW-Fahrer musste ebenfalls stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Ein entgegenkommender, dunkler Mini soll durch den Überholvorgang ebenfalls gefährdet worden sein. Der Fahrer des Minis und weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Schwaigern: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Unbekannte versuchten am Freitagabend in ein Haus in Schwaigern einzubrechen. Zwischen 18:25 Uhr und 23 Uhr schlugen der oder die Täter das Fenster eines Wohnhauses in der Kriegsbergstraße ein und versuchten außerdem die Terrassentüre aufzubrechen. Ins Innere des Gebäudes gelangten sie nicht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Wimpfen: Dunkler Audi nach Fahrerflucht gesucht Am frühen Samstagmorgen verursachte der Fahrer eines dunklen Audis, älteren Baujahrs, in Bad Wimpfen einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 6:25 Uhr war der Unbekannte auf der Landesstraße 1107 von Wimpfen im Tal kommend in Richtung Ortsausgang Bad Wimpfen unterwegs und kollidierte, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, mit einer Verkehrsinsel. Hierbei wurden zwei dort angebrachte Verkehrszeichen beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Pkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Zeugen konnten einen dunklen/schwarzen Pkw in Richtung Bonfeld davonfahren sehen. Die am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile deuten auf einen Audi Baujahr 2009 oder 2010 hin. Dieser müsste Beschädigungen an der Front sowie an der rechten Vorderfelge aufweisen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Nummer 07132 93710 entgegen.

Weinsberg: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Weinsberg. Zwischen Mittwoch, den 30. April, und Sonntag, den 4. Mai, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Silcherstraße. Anschließend wurde das Einfamilienhaus nach Wertsachen durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Silcherstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

