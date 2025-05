Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Discounter, Kellerbrand, Sachbeschädigung an Pkw, Anhänger macht sich selbstständig, Gewächshaus in Brand, Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlagen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim: Einbruch in Lebensmitteldiscounter

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in einen Lebensmitteldiscounter in der Straße "Taubenbaum", in Külsheim ein. Hierzu schoben die Täter allem Anschein nach, kurz vor Mitternacht, ein Rolltor auf und verkeilten dieses. Entwendet wurden hauptsächlich Zigaretten. Der Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Bereich. Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnumer 09342 91890, entgegengenommen.

Bad Mergentheim: Kellerbrand durch Unkrautarbeiten

Mindestens 10.000 Euro Schaden und der Einsatz von 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren das Ergebis von mutmaßlich missglückten Gartenarbeiten im Bereich des Hans-Konrad-Geyer-Platz in Neunkirchen am vergangenen Freitagmorgen. Ein Mann wollte mittels eines Gasbrenners das Unkraut in seinem Garten entfernen. Hierbei entzündete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand die Isolierung an der Hausfassade und in der Folge auch das in den Kellerräumen gelagerte Stroh. Es kam zu einer enormen Rauchentwicklung. Aufgrund der CO2-Belastung konnte das Gebäude bis zum Abend nicht mehr betreten werden. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Der Verkehr rund um den Hans-Konrad-Geyer-Platz musste temporär umgeleitet werden.

Lauda-Königshofen: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Am Sonntagvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen Pkw in der Ölbergstraße. Der Volvo wurde in der Ölbergstraße, auf Höhe der Hausnummer 58, am Straßenrand geparkt. Dem Schadensbild nach könnte es sich bei dem Tatwerkzeug um einen Schlüssel handeln. Der Kratzer erstreckt sich von der hinteren rechten Fahrzeugtüre bis zur Beifahrertüre. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Igersheim: Anhänger macht sich selbstständig und verursacht Schaden

Am Samstagabend, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, verselbstständigte sich ein im Altenbergring abgestellter Fahrzeuganhänger. Aufgrund des Gefälles der Straße rollte der Anhänger gegen einen Fiat, an welchem Sachschaden entstand. Im Anschluss stieß die Deichsel des Anhängers gegen ein Garagentor und beschädigte auch dieses. Weswegen der Anhänger ins Rollen kam ist Bestandteil der Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa 2.000 Euro.. Zeugen, die Angaben zur Ursache des Wegrollens des Anhängers machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Wertheim: Gewächshaus brennt ab

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet vergangenen Freitag gegen 15 Uhr ein Gewächshaus in der Kleingartenanlage in Wertheim-Wartberg, am Berliner Ring, in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Wertheim, welche mit zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Häuschen gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigeren vierstelligen Bereich geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

B27/Königheim: Fahrzeug landet nach Verkehrsunfall auf Dach

Etwa 15.000 Euro Totalschaden am Pkw und Verletzungen des Fahrers sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 27 (B27) am Samstagabend. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem VW die B27 von Tauberbischofsheim in Richtung Königheim. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er, etwa auf Höhe der Einmündung der Landesstraße 578, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte vermutlich ungebremst mit einem Betonteil. Im Anschluss überschlug sich der Pkw und landete auf dem Dach. Der Fahrer verletzte sich, konnte sich aber selbstständig aus dem Auto befreien. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Fahrer wurde zur weiteren medizinsichen Abklärung in eine Klinik verbracht. Dessen Pkw musste abgeschleppt werden.

