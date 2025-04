POL-EU: Stromkabel entwendet

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (8. April) um 17.54 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Euskirchen über einen lauten Knall in einer Kleingartenanlage in Euskirchen, Bereich Auelsburg, informiert. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Die ersteintreffende Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort einen leblosen Euskirchener (72) an einer Gartenlaube feststellen. Ein weiterer Mann (66) stand unter ...

