POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck, nach Auseinandersetzung in Gewahrsam, Poser und Raser im Blick, Einbruch und Einbruchsversuche, Unfall & Zeugenaufruf

Bad Wimpfen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck

Mit einer ausgedachten Geschichte brachten falsche Polizeibeamte am Mittwochnachmittag einen Senior in Bad Wimpfen dazu, Schmuck im Wert von mehreren 10.000 zu übergeben. Der Mann erhielt einen Anruf angeblicher Kriminalpolizisten, die ihm von einer festgenommenen Einbrecherbande berichteten. Auf einem dabei gefundenen Zettel sei die Anschrift des Seniors als weiteres potentielles Einbruchsziel gefunden worden, weshalb die Polizei nun die Wertsachen in Sicherheit bringen wolle. Aufgrund dieser erfundenen Geschichte deponierte der Mann die Wertgegenstände in einem Topf vor einem Gebäude in der Pforzheimer Straße. Die Gegenstände wurden zwischen 14 Uhr und 16 Uhr von einer unbekannten Person abgeholt. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Pforzheimer Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden. Um sich vor der Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:  Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.  Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.  Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.  Legen Sie zuerst auf und wählen Sie danach erst die 110. Hier können Sie den Sachverhalt mitteilen. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.  Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.  Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Heilbronn: Nach Auseinandersetzung in Gewahrsam

Ein Mann wurde nach einer Auseinandersetzung auf dem Heilbronner Marktplatz am Mittwochabend in Gewahrsam genommen. Der 31-Jährige war gegen 23 Uhr mit einem anderen Mann in Streit geraten und hatte dabei ein Cuttermesser gezückt. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife trennte die Kontrahenten und beendete den Disput. Es wurde niemand verletzt. Das Cuttermesser wurde sichergestellt und der 31-Jährige in Gewahrsam genommen. Er wurde am folgenden Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Heilbronn: Poser und Raser weiterhin im Blick

Das schöne Wetter rund um den Mai-Feiertag nahmen in Heilbronn nicht nur zahlreiche Auto-Enthusiasten zum Anlass, sich auf öffentlichen Straßen zu versammeln - auch die Arbeitsgruppe Poser und Raser des Polizeireviers Heilbronn war unterwegs um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen und Verstöße zu ahnden. Insgesamt wurden am Mittwochabend bis in die frühen Morgenstunden des ersten Mai rund 50 Autos und 5 Motorräder einer Kontrolle unterzogen. Vier Fahrzeugführer wurden wegen zu hoher Geschwindigkeiten angezeigt. Tagesschnellster war dabei ein 26-Jähriger der mit seinem über 400 PS starken Mercedes die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h um 56km/h überschritt. Außerdem fuhren sieben Fahrzeuglenker über rote Ampeln, ein Kind war in einem Fahrzeug nicht richtig gesichert und ein Autofahrer war nicht angeschnallt. Es wurden zudem acht Fahrzeugführer wegen unnötigen Lärms angezeigt. An einem Fahrzeug war aufgrund der technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Außerdem wurde der Fahrer eines Gespanns aus Pkw und Anhänger zur Anzeige gebracht, da beideFahrzeuge überladen und mit defekter Bremsanlage unterwegs waren. Sieben Personen wurde außerdem ein Platzverweis für den gesamten Bereich der Heilbronner Innenstadt ausgesprochen.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch und gescheiterten Versuchen gesucht

Ein Einbrecher nahm sich am ersten Mai fünf Häuser in der Richard-Wagner-Straße in Heilbronn vor, bei einem gelang der Einbruch. Der Unbekannte machte sich zwischen 1 Uhr und 2 Uhr über einen Verbindungsweg der die Gärten mehrerer Reihenhäuser verbindet, an den Gebäuden zu schaffen. Die Versuche über die Terassentüren oder Fenster an den Rückseiten in die Gebäude zu gelangen scheiterten vier Mal. An einem Reihenendhaus gelang es dem Unbekannten über ein Küchenfenster an der Gebäuderückseite einzusteigen, einen Geldbeutel zu stehlen und das Haus dann wieder unerkannt zu verlassen. Der Einbrecher gelangte über die Gärten außerdem auf ein Grundstück in der Hohenstaufenstraße, wo er versuchte die Kellertür und einen abgestellten Pkw zu öffnen. Diese Versuche misslangen ebenfalls. Die durch die Einbruchsversuche entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des ersten Mai rund um die Richard-Wagner-Straße und die Hohenstaufenstraße verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Verletzte bei Unfall mit Linienbus

In Heilbronn kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision eines Pkws und eines Linienbusses. Eine 25-Jährige fuhr gegen 16:45 Uhr in ihrem Ford auf der Urbanstraße in Fahrtrichtung der Alle. Im Kreuzungsbereich mit der Innsbrucker Straße wollte sie an der grünen Ampel nach rechts abbiegen, übersah aber wohl den neben ihr auf der Busspur geradeausfahrenden Linienbus, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei der Vollbremsung des Busses kamen mehrere Passagiere zu Fall, drei Personen und wurden leicht verletzt. Die restlichen 14 Passagiere und der Busfahrer blieben unverletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Heilbronn: Mehrere Autos in der Weipertstraße beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am ersten Mai in der Heilbronner Weipertstraße mehrere geparkte Fahrzeuge. Die Autos standen am Fahrbahnrand der Weipertstraße, Ecke Salzstraße, in Fahrtrichtung der Mannheimer Straße. Zwischen 6:30 Uhr und 15 Uhr muss die unbekannte Person mit einem Fahrrad auf dem Gehweg an den geparkten Autos vorbeigefahren sein und diese dabei beschädigt haben. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Obersulm-Willsbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Das Polizeirevier Weinsberg sucht nach Zeugen, nachdem am Mittwochabend Unbekannte in ein Firmengebäude in Obersulm-Willsbach einbrachen. Gegen 23:20 Uhr drangen der oder die Einbrecher gewaltsam in das Gebäude in der Dimbacher Straße ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Zeugen, die in der Walpurgisnacht rund um die Dimbacher Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

