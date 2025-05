POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigungen, Trunkenheitsfahrt, Flugunfall, Verkehrsunfall mit Rollerfahrerin

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 10:45 Uhr, schlugen Unbekannte in Bad Mergentheim-Wachbach die Heckscheibe eines Pkw ein. Das Fahrzeug war zuvor von seinem Besitzter auf auf dem Parkplatz des Freibades in der Dorfstraße abgestellt worden. Der Schaden am blauen VW Golf Variant beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Mit über einem Promille am Steuer

Mit über einem Promille im Blut war am Donnerstagabend ein VW-Fahrer in Bad Mergentheim unterwegs. Gegen 23 Uhr wurde der 59-Jährige in der Poststraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von 1,2 Promille anzeigte, musste der 59-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

K2857/Bad Mergentheim: Statue des Heiligen Franziskus beschädigt

Unbekannte rissen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen Laudenbach und Honsbronn, die Statue des Heiligen Franziskus aus der Verankerung und beschädigten diese hierdurch nicht unerheblich. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8:10 Uhr, brachten der oder die Täter vermutlich eine Stahlkette oder etwas Ähnliches an der Statue an und brachten sie zu Fall. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag beziffert. Weiter wurde der ebenfalls dort befindliche Hochsitz beschädigt. Aufgrund des hohen Gewichts der Statue geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter gemeinschaftlich vorgegangen sind. Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, entgegengenommen.

Tauberbischofsheim - Hochhausen: Notlandung mit Flugzeug missglückt

Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, kämpfte der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges bei Hochhausen mit technischen Problemen. Daher beabsichtigte er zeitnah eine Notlandung einzuleiten. Hierfür verständigte der Mann die Verantwortlichen des Flugplatzes in Tauberbischofsheim-Hochhausen. Bei der Landung auf dem Segelfluggelände grub sich das Vorderrad der Flugmaschine, aufgrund der suboptimalen Beschaffenheit des Bodens, in die Landebahn. In der Folge wurde das Flugzeug senkrecht aufgestellt. Pilot und Co-Pilot blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Wertheim: Unfall zwischen Auto- und Rollerfahrerin

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 3.800 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in Wertheim. Gegen 17:45 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem BMW auf dem Almosenberg unterwegs und wollte nach links in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich eine entgegenkommende 48-Jährige auf deren Vespa und kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Rollerfahrerin und deren 16-jährige Sozia leichte Verletzungen zu. Die Jugendliche musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Polizeipräsidium Heilbronn