POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Jugendliche auf Diebestour, Pkw in Brand gesetzt und rücksichtsloser Autofahrer

Walldürn: Jugendliche suchen nach unverschlossenen Autos

In der Schönbornstraße in Walldürn machten sich am frühen Mittwochmorgen drei junge Männer im Alter zwischen 14-15 Jahren an geparkte Fahrzeuge zu schaffen. Sie zogen an den Fahrzeugtüren, um so zu prüfen, ob diese verschlossen sind. Ein aufmerksamer Anwohner konnte die Tatverdächtigen beobachten und alarmierte die Polizei. Diese konnte die Jugendlichen an der Ringstraße / Dr.-Heinrich-Köhler-Straße antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle wurde bei einem der jungen Männer ein Einhandmesser sowie zwei Zigarettenschachteln der Marke L&M gefunden, die vermutlich zuvor aus einem Pkw entwendet wurden. Alle drei Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie haben nun mit Anzeigen Diebstahl zu rechnen. Zeugen, oder mögliche Geschädigte der Diebstähle, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn oder unter 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: Brandstiftung an gestohlenem Fahrzeug - Einbruch in Gebäude

In Walldürn wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein VW Fox gestohlen und danach in Brand gesetzt. Der Pkw stand am Montagabend noch in der Buchener Straße auf Höhe der Hausnummer 6. Der Schlüssel des Pkw wurde zuvor zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt aus einer Gaststätte gestohlen, die sich ebenfalls in der Buchener Straße befindet. Der VW wurde am Dienstagmorgen völlig ausgebrannt auf dem Parkplatz Zuckerhut in Walldürn aufgefunden. Weiterhin wurde bekannt, dass zwei weitere Zündschlüssel für einen PKW und einen Roller aus der Gaststätte entwendet wurden. Im Zeitraum zwischen 22.04. und 26.04. wurde in dasselbe Gebäude, allerdings nicht in den Bereich der Gaststätte, eingebrochen. Hierbei wurde eine Tür erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Die Polizei Walldürn bittet Zeugen, die Hinweise zum Brand oder zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 direkt beim Polizeiposten oder unter 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

B37/Neckargerach: Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Am Dienstag kam es auf der Bundesstraße 37 bei Neckargerach zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein Pkw-Lenker, der von Mosbach in Richtung Neckargerach unterwegs war, meldete sich bei der Polizei und gab an, dass er gegen 16 Uhr vom Fahrer eines Daimler-Benz Citan bedrängt wurde. Der Fahrer sei im mehrmals sehr dicht aufgefahren sei. Er sei daraufhin auf Höhe der Schleuse Neckargerach auf den Standstreifen gefahren um dem Drängler das Überholen zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf soll der Daimler-Fahrer auf Höhe Zwingenberg ein weiteres Fahrzeug im Kurvenbereich überholt haben und in Zwingenberg ein Fahrzeug der Post bedrängt haben. Der Geschädigte konnte den Fahrer als Mann, Mitte 40, mit schwarzen Haaren, beschreiben. Der 28-jährige Fahrer wurde später an seiner Halteradresse in Eberbach angetroffen und zu den Vorwürfen befragt, äußerte sich jedoch nicht zum Sachverhalt. Die Polizei Eberbach bittet Zeugen, die den Vorfall oder das Verhalten des Fahrzeugs im genannten Zeitraum beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06271 92100 zu melden.

