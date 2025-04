Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Geschwindigkeitskontrollen, Unfälle & betrunken zu Polizei gefahren

Heilbronn (ots)

Eppingen: Die meisten fuhren vorbildlich

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen hielten sich am Dienstagmittag die allermeisten Verkehrsteilnehmer an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Verkehrspolizei Weinsberg überprüfte auf Höhe des Friedwaldes zwischen 12 Uhr und 14:30 Uhr die Geschwindigkeit von 1.642 Verkehrsteilnehmern. Lediglich 24 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die hier geltenden 70 km/h. Ein Autofahrer wird fortan für eine gewisse Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen. Er fuhr bei gemessenen 118 km/h fast 50 km/h schneller als an dieser Stelle erlaubt sind.

Brackenheim: Zusammenstoß im Kreisverkehr

Eine 57-Jährige wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Brackenheim verletzt. Die Frau befuhr gegen 19:15 Uhr mit ihrem Ford einen Kreisverkehr in der Georg-Kohl-Straße. Die 48 Jahre alte Lenkerin eines Kia wollte zeitgleich ebenfalls in den Kreisverkehr einbiegen, übersah aber wohl den Ford, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Ford-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Lauffen: Steine auf Auto geworfen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte am Dienstagabend in Lauffen Steine auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug warfen, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 69-Jährige fuhr gegen 18:30 Uhr die Kiesstraße in Richtung der Uferstraße entlang, als auf Höhe der Regiswindiskirche Unbekannte Kieselsteine auf den Mercedes warfen. Daraufhin splittere das Dachfenster und auch die Windschutzscheibe wurde durch die Steinschläge stark beschädigt. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf knapp 8.000 Euro. Da im Tatzeitraum die Kiesstraße rege befahren war und sich auch zahlreiche Fußgänger in der Nähe aufgehalten haben sollen, hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zu dem Steinewerfer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Eppingen: Alkoholisiert und unter drogeneinfluss zu Polizei gefahren

Da staunten die Beamten der Polizei Eppingen nicht schlecht, als ein 42-Jähriger am späten Dienstagabend alkoholisiert vor dem Polizeirevier vorfuhr. Der Mann war ursprünglich mit einem anderen Anliegen zur Polizei gekommen. Als er gegen 23 Uhr das Polizeirevier betrat, bemerkten die Polizisten direkt starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test bestätigte den Eindruck der Beamten und zeigte einen Wert von über 1,7 Promille an. Nachdem auch ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine verlief, musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den Heimweg musste der 42-Jährige daraufhin zu Fuß antreten.

Eppingen: Bei Unfall verletzt

Eine 26-Jährige musste nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Eppingen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau fuhr gegen 14 Uhr in ihrem Suzuki auf der Brettener Straße und wollte an der Einmündung mit der Mühlbacher Straße der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen. Eine in entgegengesetzter Richtung auf der Brettener Straße fahrende Mercedes-Lenkerin nahm dem Suzuki die Vorfahrt, woraufhin es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Autos kam. Die Straße musste während der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Die Pkw wurden abgeschleppt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 18.000 Euro.

