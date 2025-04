Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Geschwindigkeitsmessungen, Eskorte ins Krankenhaus

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim/K2824: Geschwindigkeitsmessung - Zwölf Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit

Am Dienstagvormittag wurden an der Kreisstraße 2824, auf Höhe der Kreuzung Kembacher Weg / Höhefelder Straße, Lasermessungen durch Beamte des Polizeireviers Wertheim durchgeführt. Dabei wurden von insgesamt über 50 gemessenen Fahrzeugen, zwölf Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei 118 km/h. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle beträgt 50 km/h. Die Verstöße wurden zur Anzeige gebracht. Der 28-jährige Spitzenreiter in Sachen Geschwindigkeitsüberschreitung muss nun mit einem Fahrvebrot rechnen.

Bad Mergentheim: Polizeieskorte ins Krankenhaus

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bad Mergentheim beabsichtige in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Pkw in der Wachbacher Straße zu kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass der Fahrer seinen Beifahrer aufgrund schwerer medizinischer Probleme schnell ins Krankenhaus bringen müsse. Dem lebensälteren Beifahrer war das Leiden merklich anzusehen. Unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten wurde der Audi zum Krankenhaus eskortiert und der Mann in Begleitung der Polizei in die Notaufnahme verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell