Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Tödlicher Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Oberheinriet/Lehrensteinsfeld: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1102

Am Dienstagmorgen, gegen 9.15 Uhr, wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein verunfalltes Fahrzeug auf der Landesstraße 1102 zwischen Oberheinriet und Lehrensteinsfeld gemeldet. Die hinzugerufenen Rettungskräfte fanden das Fahrzeug in einer Böschung unterhalb der Fahrbahn. In dem verunglückten Fahrzeug befand sich ein 19-jähriger Mann. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnte leider nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt in der vorangegangenen Nacht auf der L1102 von Oberheinriet in Richtung Lehrensteinsfeld. Hierbei kam der Audi-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und kam schließlich in einer Böschung unterhalb der Fahrbahn zum Stillstand. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste der Streckenabschnitt zwischen Oberheinriet und Lehrensteinsfeld für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell