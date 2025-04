Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Pkw-Brand und Fahrgast randaliert in Taxi

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Pkw brennt aus - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag, gegen 2:40 Uhr, wurde der Polizei ein brennender PKW auf dem Messplatz in Mosbach gemeldet. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer wurde möglicherweise vorsätzlich verursacht. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen älteren Ford mit einem geschätzten Restwert von etwa 300 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Billigheim: Fahrgast greift Taxifahrer an

In der Nacht auf Dienstag kam es auf der Landesstraße 527 in Fahrtrichtung Sulzbach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und seinem stark alkoholisierten Fahrgast. Der Fahrgast begann auf der Rückbank des Taxis zu randalieren und schlug mit einer Bierflasche um sich. Als der Taxifahrer den 33-Jährigen aufforderte, dies zu unterlassen, griff der Mann diesen an und es kam zu Handgreiflichkeiten wogegen sich der Taxifahrer zur Wehr setzte. Beide Beteiligte wurden verletzt, der Taxifahrer musste vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt werden. Während des Vorfalls wurde das Taxi beschädigt. Der renitente 33-Jährige wurde schließlich von der Polizei in Gewahrsam genommen und musste die Nacht beim Polizeirevier Mosbach verbringen.

