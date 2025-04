Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Obersulm-Willsbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte stiegen am Wochenende in ein Firmengebäude in Obersulm-Willsbach ein. Zwischen 18 Uhr am Freitagabend und 7 Uhr am Montagmorgen verschafften sich der oder die Einbrecher über die Seitentür einer Lagerhalle gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Dimbacher Straße. Im Inneren wurden eine weitere Tür und ein Schrank aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Ob die Tat in Zusammenhang mit dem Einbruch in die benachbarte Sozialeinrichtung steht (wir berichteten am 28.04.2025 unter www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6021525 ) ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07130 4009370 an den Polizeiposten Obersulm zu wenden.

A6/Heilbronn: Hoher Schaden aber keine Verletzten

Schäden in Höhe von rund 55.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag auf der A6 bei Heilbronn. Gegen 10:30 Uhr musste die Lenkerin eines Opel Corsas, die von Mannheim in Richtung Nürnberg fuhr, ihr Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/ Untereisesheim verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter folgende Lenker eines Opel Grandland X bemerkte das bremsende Fahrzeug wohl nicht rechtzeitig und fuhr wegen eines zu geringen Sicherheitsabstands auf den Corsa auf. Im Anschluss krachten zunächst ein VW, dann ein Mercedes und schließlich ein BMW in die Unfallstelle. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt

Neckarsulm: Einbruch in Café - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte am Montagmorgen in ein Café in Neckarsulm einbrachen sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 0:30 Uhr und 11:15 Uhr verschafften sich der oder die Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des gastronomischen Betriebs in der Heilbronner Straße. Im Inneren wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten daraus entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell