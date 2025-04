Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Alkoholkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Alkohol- und Drogenkontrollen rund um Heavy-Metal-Festival

Nachdem am vergangen Wochenende in Lauda-Königshofen das Keep-it-true-Festival ausgelassen gefeiert wurde, führte die Polizei am Sonntagvormittag gezielte Kontrollen von Verkehrsteilnehmern in Lauda-Königshofen, insbesondere in den Ortsteilen Gerlachsheim und Königshofen durch. Im Rahmen der Verkehrskontrollen zum Abfahrtsverkehr lag der Fokus auf der Fahrtüchtigkeit der Teilnehmer. Insgesamt wurden 154 Fahrzeuge und 175 Personen kontrolliert. Positiv hervorzuheben ist hierbei, dass nur relativ wenige Verstöße festgestellt wurden. Unter anderem standen zwei Fahrer unter Drogeneinfluss und bei drei Fahrern lag der Alkoholwert in der Atemluft über 0,5 Promille. Des Weiteren führten de Beamten auf einem Campingplatz präventive Alkoholmessungen durch was dazu führte, das zwei Fahrer ihren geplanten Fahrtantritt nach hinten verschoben.

Wertheim: Mit 63 km/h zu schnell unterwegs

Am Sonntagnachmittag wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 2824 bei Wertheim, bei erlaubten 50 km/h, mit einer Geschwindigkeit von 113 km/h gemessen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde somit mehr als verdoppelt. Der Mann hat nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen. Die Messungen fanden im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr statt. In dieser Zeit waren zehn weitere Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell unterwegs. Auch sie müssen deshalb mit Anzeigen, Punkten und Fahrverboten rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell