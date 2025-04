Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Polizei stellt Fahrzeug, Führerscheine und Mobiltelefone von Rasern sicher

Heilbronn (ots)

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Polizei stellt Fahrzeug, Führerscheine und Mobiltelefone von Rasern sicher

Am frühen Montagmorgen stellten Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg im Rahmen einer Streifenfahrt in Heilbronn ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen fest. Gegen 3 Uhr fielen einer Polizeistreife ein Mercedes und einen BMW auf der Allee auf, die beim Abbiegen auf die Mannheimer Straße wiederholt stark beschleunigten und ihre Motoren aufheulen ließen. Dabei erreichten die Fahrzeuge im Kurvenbereich Geschwindigkeiten von über 130 km/h. Nach einem Wendemanöver im Bereich Fügerstraße/Edisonstraße fuhren beide Fahrzeuge erneut auf der Mannheimer Straße. Auf der geraden Strecke wurden hierbei Geschwindigkeiten von über 150 km/h festgestellt. Der Fahrer des Mercedes überholte zudem mehrere Verkehrsteilnehmer auf der rechten Seite. Im Bereich Gerberstraße konnte der Mercedes schließlich von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 22-Jähriger, der bereits wegen ähnlichen Delikten polizeilich in Erscheinung getreten war. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn, wurden der Führerschein des Mannes, das Fahrzeug sowie die Mobiltelefone aller vier Fahrzeuginsassen beschlagnahmt. Der BMW konnte zunächst nicht gestoppt werden, wurde jedoch später an der Adresse des Halters festgestellt. Durch die Staatsanwaltschaft und einen Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Heilbronn wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet und vollzogen, um den Führerschein und das Mobiltelefon des BMW-Fahrers zu beschlagnahmen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell