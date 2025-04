Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Hochsitz umgeworfen, Snackautomat aufgebrochen, Wirt angegriffen, Elektrofahrzeug in Brand und viel zu schnell auf B27 unterwegs

Heilbronn (ots)

Mudau: Sachbeschädigung an Hochsitzen - Zeugen gesucht

In Mudau wurden am Samstagabend im Bereich hinter dem Sportplatz zwei Hochsitze beschädigt. Ein Zeuge beobachtete aus etwa 200 Metern Entfernung, wie zwei unbekannte Personen gegen 18:30 Uhr an einem der Hochsitze hantierten. Kurz darauf stürzte der Hochsitz um und die Täter flüchteten in den Wald. Ein weiterer Hochsitz in der Nähe wurde ebenfalls beschädigt. Einer der Täter soll eine weiße, der andere eine graue Jacke getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Walldürn: Snackautomat aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Am Samstag, zwischen 18 und 22:30 Uhr, wurde in Walldürn ein Snackautomat im Bahnhofsgebäude durch bislang Unbekannte aufgebrochen. Die Täter beschädigten das Schutzglas und entwendeten den gesamten Inhalt des Automaten. Der Betreiber des Automaten hatte bereits am Vortag Schäden am Gerät festgestellt, jedoch ohne die Entwendung von Waren. Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Samstagabend und meldete ihn der Polizei. Hinweise zu den Tätern nimmt das das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Walldürn: Körperverletzung in Gaststätte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Walldürn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen und dem Wirt einer Gaststätte. Nachdem ein 39-Jähriger in stark alkoholisiertem Zustand stürzte und ein Regal beschädigte, griffen er und sein gleichaltriger Kumpan den Gastwirt an. Nur durch das beherzte Eingreifen anderer Gäste konnte eine weitere Eskalation verhindert werden. Da einer der beiden Männer sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen wollte, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Buchen verbringen.

Walldürn: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz von Supermarkt

Am Freitag, zwischen 13 und 13:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Walldürner Otto-Hahn-Straße, ein geparkter Hyundai Kona von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von rund 900 Euro. Der beschädigte Pkw wies rote Lackantragungen an der Stoßstange auf. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Waldbrunn: Elektrofahrzeug gerät in Brand

Am Sonntag kam es in der Straße "Zur Weide" in Waldbrunn zum Brand eines Elektrofahrzeugs in einer Garage. Der Renault ZOE geriet vermutlich gegen 18:30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts in Brand, als er an die Wallbox zum Laden angeschlossen war. Glücklicherweise konnte das Feuer von den Fahrzeughaltern bemerkt und schnell unter Kontrolle gebracht werden. Am Wagen entstand dennoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Buchen: Mit über 70 km/h zu schnell auf der B27 unterwegs

Am Sonntagnachmittag führten Beamte des Polizeireviers Buchen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 27 bei Buchen durch. Den negativen Höhepunkt setzte ein 41-jähriger Fahrer gegen 16:30 Uhr, als er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 72 km/h überschritt. Der Nissan-Fahrer hat nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem Fahrverbot zu rechnen.

