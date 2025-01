POL-WHV: Zeugenaufruf nach Einbruch in Gaststätte in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - Am vergangenen Wochenende ereignete sich am Samstag gegen 11:23 Uhr ein Ladendiebstahl in der Marktstraße, bei dem eine unbekannte männliche Person eine beige Jacke von einem Außenständer eines Bekleidungsgeschäftes entwendete und durch einen gegenüberliegenden Durchgang in Richtung ...

mehr