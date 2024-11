Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung am Dorfgemeinschaftshaus

Zehnhausen bei Rennerod (ots)

Am 15.11.24, in der Zeit von 19:15 - 19:30 Uhr, kam es in Zehnhausen b. Rennerod zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten dabei mutwillig das dortige Dorfgemeinschaftshaus und mehrere Gegenstände. Die Polizei Westerburg sucht nach Zeugen, die in der angegebenen Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses beobachtet haben (Tel. 02663/98050).

