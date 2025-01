Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in der Marktstraße - Unbekannter Täter entwendet Jacke von einem Außenständer und flüchtet unerkannt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Wochenende ereignete sich am Samstag gegen 11:23 Uhr ein Ladendiebstahl in der Marktstraße, bei dem eine unbekannte männliche Person eine beige Jacke von einem Außenständer eines Bekleidungsgeschäftes entwendete und durch einen gegenüberliegenden Durchgang in Richtung Bahnhofstraße flüchtete.

Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die Person wird von den Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 1,80m groß - ca. 30 Jahre alt - knielange beige Jacke - schwarze Mütze - dunkle Haare - markantes Gesicht - dunkler Rucksack mit weißen Streifen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell