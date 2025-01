POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wilhelmshaven (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 08:40 Uhr sollte im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in der Friedensstraße ein herannahender BMW angehalten werden. Als der Fahrer (80 J.) das Anhaltesignal sah, wendete er seinen Pkw und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit weg. Letztendlich konnte der BMW an der Einmündung zur Berliner Straße angehalten ...

