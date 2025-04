Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Geschwindigkeitsmessungen, Gummischlange sorgt für Polizeieinsatz, Sachbeschädigung, Unfallflucht und Kontrollen der Poser- und Raserszene

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Geschwindigkeitsmessung - Zwölf Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit

Am Montagmorgen wurden an der Kreuzung Kreisstraße 2824 und Kreisstraße 2825 bei Wertheim Lasermessungen durch Beamte des Polizeireviers Wertheim durchgeführt. Dabei wurden zwölf Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei 87 km/h, obwohl an dieser Stelle die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt ist. Die Verstöße wurden zur Anzeige gebracht.

Tauberbischofsheim: Gummischlange sorgt für Polizeieinsatz

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde der Polizei in Tauberbischofsheim eine vermeintlich gefährliche Schlange iin einem Garten gemeldet. Ein Anwohner entdeckte eine etwa 50 cm lange, braune Schlange und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Gummischlange handelte, die vermutlich von Nachbarskindern verloren worden war.

Tauberbischofsheim: Sachbeschädigung am Schulzentrum - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 17. und 24. April wurde das Sonnensegel über der Rutschanlage am Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim beschädigt. Ein unbekannter Täter verwendete ein Schneide- oder Stichwerkzeug, um das Segel zu beschädigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden. Die Telefonnummer lautet 09341 810.

Wertheim: Fahrerflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen, zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Ried in Wertheim zu einer Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken den geparkten Toyota eines 75-jährigen Mannes. Der Schaden an der rechten Stoßstange des Fahrzeugs beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der flüchtige Fahrer könnte einen weißen Toyota Kombi gefahren haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 bei der Polizei Wertheim zu melden.

Bad Mergentheim: Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Poser und Raser

Am Montag, den 28. April 2025, führte der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zwischen 15 Uhr und 19 Uhr eine umfassende Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von Bad Mergentheim durch. Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge überprüft, wobei in sechs Fällen Ordnungswidrigkeiten im Bereich Tuning festgestellt wurden. Dabei handelte es sich unter anderem um Fahrzeuge, deren Betriebserlaubnis aufgrund illegaler Fahrzeugmodifikationen erlosch. Ein Fahrzeug, das mit einem unzulässigen Fahrwerk ausgestattet war, wurde vor Ort sichergestellt und wird am Dienstag einer Überprüfung durch eine Kfz-Prüfstelle unterzogen. Zudem wurde eine Straftat im Zusammenhang mit dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Des Weiteren wurden bei einer weiteren Kontrolle ein BMW mit unzulässigen Anbauteilen wie Front- und Heckspoiler sowie einem tiefergelegten Fahrwerk festgestellt. Der Fahrer konnte für die Modifikationen keine Genehmigungen vorlegen, was eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellt. Der 29-Jährige gab den Verstoß zu und erklärte, die Mängel umgehend zu beheben. Die für das Fahrzeug verantwortliche Fahrzeughalterin wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell